Siirt 3. sayfa haberi | Siirt'te yılanın soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı
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Siirt haberleri... Siirt'in Baykan ilçesine yılanın soktuğu 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Baykan ilçesine yılanın soktuğu 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Atabağı beldesinde ailesi ile beraber tarlaya giden O.B., yılan tarafından ısırıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.B., tedavi altına alındı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa