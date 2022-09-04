Siirt 3. sayfa haberi | Siirt'te yılanın soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Siirt haberleri... Siirt'in Baykan ilçesine yılanın soktuğu 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Siirt'in Baykan ilçesine yılanın soktuğu 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Atabağı beldesinde ailesi ile beraber tarlaya giden O.B., yılan tarafından ısırıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.B., tedavi altına alındı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Baykan Siirt 3. Sayfa Haberler

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