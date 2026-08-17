Haberler

Bursa'da Sigara Yangını: Eşi Terk Edince Alkol Aldı

Bursa'da Sigara Yangını: Eşi Terk Edince Alkol Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da eşinin evi terk etmesi üzerine alkol alan genç adam, balkondaki koltukta unuttuğu sigarayla yangına neden oldu. Yangında kanepe ve eski eşyalar yanarken, yaralanan olmadı; anne şikayetçi olmadı.

Bursa'da eşinin evi terk etmesi sebebiyle alkol alan genç adamın koltukta unuttuğu sigara yangına sebep oldu. Apartmanın 3.'üncü katındaki çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangında balkonda bulunan kanepe ve eski eşyalar yanarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesine ait evde yaşayan Yunus Emre A. (32) eşinin evi terk etmesi üzerine alkol aldı. İddiaya göre genç adam., alkolün etkisiyle yaktığı sigarayı balkondaki koltuğun üzerinde unuttu.

Bir süre sonra koltuktan yükselen alevler, balkonda bulunan eski eşyalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçraması önlendi.

Yangında evin balkonunda bulunan kanepe ve eski eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binada bulunanlardan yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan incelemede yangının, sigaranın koltuk üzerinde unutulması sonucu çıktığı değerlendirildi. Ev sahibi Nuran A. ise oğlu Yunus Emre A. hakkında dikkatsizliği nedeniyle yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle şikayetçi olmadığını belirtti.

Yangınla ilgili tahkikatın Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür

Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

Mourinho ile Arda arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış

5. kattan atılan kadınla ilgili korkunç gerçek
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar