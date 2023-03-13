Sigara izmariti tekstil atölyesindeki atık kumaşları yaktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir tekstil atölyesinin bahçesinde bulunan atık kumaşlarda atılan sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir tekstil atölyesinin bahçesinde bulunan atık kumaşlarda atılan sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Merdiven Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinin bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüme gönderilmek üzere atölyeden bahçeye çıkarılan atık kumaşlarda, sigara izmaritinden kaynaklı yangın çıktı. Kumaşların yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ