Şiddetli yağmur yolları suya teslim etti, araçlar yolda kaldı

Osmaniye'de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Bazı yollar göle dönerken, kentin farklı noktalarında su baskınları yaşandı. Su birikintilerinde mahsur kalan bazı araçlar yolda kalırken, ekipler olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı