Şiddetli yağışta dere taştı, işletmeleri su bastı İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağış, Ağva Mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi'nin taşmasına neden oldu.

Şiddetli yağışta dere taştı, işletmeleri su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağış, Ağva Mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi'nin taşmasına neden oldu. Dere kenarındaki işletmeleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından yurdu etkisi altına alan sağanak ve fırtınanın etkisi Cumartesi gününden itibaren sürüyor. Şile'de de fırtına ve şiddetli yağış etkisini gösterdi, Ağva Mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi taştı. Dere kenarındaki işletmeleri su basarken, işletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.