Şiddetli Yağışlar Süleymanpaşa'da Evleri Su Bastı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış sonrası Aydoğdu Mahallesi'nde bir ev suyla doldu. Mahalle sakini Hayriye Teker, altyapı yetersizliğine isyan ederek, yaşadığı mağduriyeti dile getirdi ve yetkililerin tepkisizliğinden şikayet etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Aydoğdu Mahallesi'nde bir evi su bastı, mahalle sakini altyapı yetersizliğine isyan ederek su baskını sonrası kimsenin yardım çığlıklarına ses vermediğini öne sürdü.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Aydoğdu Mahallesi'nde mazgallardan taşan sular bir evin içine doldu. Evin odaları ve mutfağı kısa sürede suyla kaplanırken, mahalle sakini Hayriye Teker, yaşadığı duruma tepki gösterdi. Teker, hiçbir yetkilinin gelmediğini, evinin sular altında kaldığını belirterek, "Ben evimde rahat oturamayacak mıyım, benim vergilerim nereye gidiyor. Benim vatandaşlığım nerede kaldı, benim oyum nereye gidiyor. Ben kimden yardım istiyorum. Lütfen şu Tekirdağ'ın halini görün. Kimseden yardım istemiyorum, şu mağduriyetimi giderin" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
