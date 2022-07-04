Kahreden görüntü! Şiddet uygulanarak dilendirilen çocukların dramı kamerada

Bahçelievler Şirinevler'de, metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarını kullanan binlerce kişinin her gün karşılaştığı dilenci çocuk tablosu, kanayan yaraya dönüştü. Yaş aralığı 2-15 arasında olduğu tahmin edilen çocuklar, kirli ve yırtık elbiselerle bölgedeki insanlardan para istiyor. Çocukların bu içler acısı durumunun yanında, bir de onları kullananlar tarafından şiddet uygulanması tepkilere neden oldu. O şiddet olayları, çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

"DİLENEMEYN ÇOCUKLAR ŞİDDETE UĞRUYOR"

Şirinevler meydanda işyeri bulunan Volkan Sevindik, çocukların yanlarındaki kişiler tarafından şiddete maruz kaldıklarını ifade ederek, "Dilenciler peşimizi bırakmıyor. Müşterilerimizi taciz ediyorlar, vatandaşı taciz ediyorlar. Artık ellerinden parayı alıp kapma noktasına geldi. Yetkililer ile görüştük, onlar da bir şey yapamadıklarını söylediler. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dilenemeyen çocuklar şiddete uğruyor. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Geçen gün arkadaşımızın dükkanını taşladılar, müdahale ettiğimiz zaman da vatandaş bize tepki gösteriyor" dedi.

MİLLETİN BACAKLARINA ASILIYORLAR

Esnaf Bilal Erdinç, dilenciler nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, Dilenciler yüzünden çalışamıyoruz. Müşteriler buraları tercih etmiyor, dilencileri görünce kalkıp gidiyor. Kız çocukları çoğunluklu olduğu için tepki gösteremiyoruz. Milletin bacaklarına asılıyorlar. Tahmini günlük en az 400 lira para kazanıyorlar. Burası en az 2 yıldır bu durumda şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa