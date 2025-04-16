Siber Suçlara Yönelik Operasyon: 223 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 il merkezli 'siber suç ve suçlulara' yönelik emniyetimiz tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün siber suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. "10 il merkezli 'siber suç ve suçlulara' yönelik emniyetimiz tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı" diyen Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini kripto varlık aracılığıyla satın aldıkları, oltalama (phishing) siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan 'ürün bedeli, vergi' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın bilgisi ve rızası dışında banka hesaplarından kredi çekip, kendi hesaplarına transfer ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."

Yerlikaya, "Toplam 31 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA