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Sezin Sezgin İçin Adalet Mücadelesi: İmza Kampanyası 12 Bini Aştı

Sezin Sezgin İçin Adalet Mücadelesi: İmza Kampanyası 12 Bini Aştı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sezin Sezgin'in ailesi, sürücünün tutuklu yargılanması ve en ağır cezayı alması talebiyle başlattıkları imza kampanyasına 12 binden fazla destek aldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sezin Sezgin'in ailesinin başlattığı imza kampanyasına destek yağdı. "Sürücünün tutuklu yargılanması ve en ağır cezayı alması" talebine 12 binin üzerinde kişi imzalarıyla destek verdi.

Çarşamba ilçesinde 10 Aralık 2024'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sezin Sezgin'in ailesi adalet mücadelesini sürdürüyor. Aile adına Sezin'in halası Arzu Sezgin Uludağ'ın Change.org'da başlattığı imza kampanyasını kısa sürede 12 bini aşkın kişi imzaladı. Kampanyada, ev hapsi verilen sürücü H.Ö.'nün tutuklu yargılanması ve dava sonucunda en ağır cezanın verilmesi çağrısı yapılıyor.

"Emsal bir karar çıkmasını istiyoruz"

Aile, yaptığı açıklamada, "Şu an sürücü ev hapsinde ama dışarıda görüldüğüne dair duyumlar alıyoruz. Bu nedenle sürücünün tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Sezin'in davasının bir emsal olmasını ve gelecekteki tüm masum hayatlar için bir dönüm noktası olmasını diliyoruz. Kampanyaya verilen imzalar toplum olarak daha adil ve caydırıcı cezalar talep ettiğimizi gösteriyor. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Bu kampanya, hem Sezin'in hak ettiği adaletin sağlanması hem de başkalarının aynı acıyı yaşamaması için kritik bir adım. Taleplerimiz; ev hapsi kararının kaldırılarak duruşmaya kadar tutuklu yargılanması ve en ağır cezayı alması" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bir sonraki duruşma 11 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Güvenlik kamerasına yansımıştı

10 yaşındaki Sezin Sezgin'in hayatını kaybetmesine neden olan kaza, 10 Aralık 2024 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesi, Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki

Sezin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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