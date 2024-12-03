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Seyir Halindeki Vinç Alev Alev Yandı

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Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde seyir halindeki bir vinç bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangın kısa sürede aracı sardı, sürücü 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ancak vinç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki vinç alev alev yandı

KASTAMONU - Kastamonu'da seyir halinde alevlere teslim olan vinç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu- Karabük karayolu Kurucaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyir halinde olan vinçte bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kabin kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek vinci sardı. Aracı yol kenarında durduran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında vinç kullanılmaz hale geldi.

Seyir Halindeki Vinç Alev Alev Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CİĞERCİ - 3.Sayfa
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