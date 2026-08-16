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Bilecik'te Traktörden Düşen İşçi Yaralandı

Bilecik'te Traktörden Düşen İşçi Yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda odun kesimi yapan Ahmet B., seyir halindeki traktörden düşerek sağ bacağından yaralandı. İlk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te seyir halindeki traktörden düşen işçi yaralandı.

Olay, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda odun kesim işi yapan Ahmet B., çalışma sırasında seyir halindeki traktörün üzerinden düştü. Sağ bacağından yaralanan Ahmet B., olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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