Seyir halindeki tır alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde yokuş yukarı seyir halindeki tırda yangın çıktı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yokuş yukarı seyir halindeki tırda yangın çıktı. Olay, saat 21.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Hamdullah Y. (36) yönetimindeki 06 FN 8897 plakalı tırın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. O sırada tır alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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