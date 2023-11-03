Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tır alev alev yandı. Yangın anıysa cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Yangın, Hatay - Adana TEM otoyolu İskenderun ilçesi Sarıseki mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki plakası belirlenemeyen tırda yangın çıktı. Yangın sonrası karayolu araç trafiğine kısmen kapandı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin içerisine aldığı tırdaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tırın boş olduğu ve yangının elektrik arızasından çıktığı düşünülüyor. Yangının söndürülmesi üzerine trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı.