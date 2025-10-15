Haberler

Seyir halindeki tır alev aldı: Makarnaları dorseden atarak kurtarmaya çalıştı

Seyir halindeki tır alev aldı: Makarnaları dorseden atarak kurtarmaya çalıştı
Güncelleme:
Seyir halindeki tır alev aldı: Makarnaları dorseden atarak kurtarmaya çalıştı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde makarna yüklü tır balata arızası nedeniyle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, sürücü dorsedeki makarnaları atarak kurtarmaya çalıştı.

Yangın, akşam saatlerinde Düziçi- Osmaniye otoyolu üzerinde meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan makarna yüklü tırın balatalarından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücünün durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIRDAKİ MAKARNALARI ATARAK KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorsenin bir kısmı zarar görürken, tır sürücüsünün dorsedeki makarnaları dışarı atarak zararı en aza indirmeye çalıştı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
