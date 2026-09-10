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Seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü canlı yayın açtı

Seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü canlı yayın açtı
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Bursa’da özel halk otobüsü şoförünün, onlarca yolcunun hayatını hiçe sayarak direksiyon başında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı; skandal görüntü büyük tepki çekti.

Bursa'da şehir içi ulaşım sağlayan özel halk otobüsü şoförünün, yolcu taşıdığı sırada direksiyon başında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması tepki çekti.

AKAN YOLDA CANLI YAYIN AÇTI

Yüzlerce vatandaşın can güvenliğini emanet ettiği şoförün, seyir halindeyken hem trafikteki akışa odaklanması gerekirken telefonla ilgilenmesi ve canlı yayın açması, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şoförün bir yandan aracı idare ederken bir yandan da sosyal medyadaki takipçileriyle etkileşim kurmaya çalıştığı görüldü.

YASAL İŞLEM TALEP EDİLDİ

Yaşanan olay, toplu taşıma araçlarında yolcu güvenliğinin ne kadar büyük bir risk altında olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşlar skandal görüntüye sebep olan sürücü hakkında yetkililerin bir an önce idari ve yasal işlem başlatmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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