Seyir Halindeki Otomobilde Yangın: Vatandaşlar İlk Müdahaleyi Yaptı

Seyir halindeki otomobil yandı, ilk müdahale vatandaştan geldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde hareket halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde seyir halindeki Peugeot marka 38 EK 682 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.