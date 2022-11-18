Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Kendini dışarı atan sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, dün akşam Arzu Kalabak'ın kullandığı 06 BAV 903 plakalı otomobil, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde Zeynel Şenol Köprüsü'nü geçtiği sırada yanmaya başladı. Alevler bir anda aracı sararken, sürücü araçtan inip uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araç ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.