Seyir halindeki aracın üstüne çıkıp twerk yaptı

Seyir halindeki aracın üstüne çıkıp twerk yaptı
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Seyir halindeki aracın üstüne çıkıp twerk yaptı
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İstanbul trafiğinde ilginç bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir aracın tavanına çıkan genç bir kadın, trafikte canını hiçe sayarak twerk yaptı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilirken çevredeki vatandaşlar genç kadını şaşkın bakışlarla izledi.

İstanbul trafiğinde görenleri hayrete düşüren anlar yaşandı. Seyir halindeki bir aracın tavanına çıkan genç bir kadın, trafikte canını hiçe sayarak twerk yaptı.

GÖREN ŞAŞTI KALDI

O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların genç kadını şaşkın bakışlarla izlediği görülüyor.

Trafikte hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan bu hareket sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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