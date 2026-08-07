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Şarköy'de Araç Yangını Otluk Alana Sıçradı

Şarköy'de Araç Yangını Otluk Alana Sıçradı
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale sınırında seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, çevredeki otluk alana sıçradı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale sınırında seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, çevredeki otluk alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Olay, Şarköy-Çanakkale sınırında meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Alevler daha sonra yol kenarında bulunan otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun müdahalede bulunuyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın anı havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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