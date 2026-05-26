Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seyyid Harun Mahallesi 5 Ağustos Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 17 AAS 289 plakalı otomobil ile M.İ. yönetimindeki 42 AYR 046 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü M.İ. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı