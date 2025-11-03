Seydişehir'de Müstakil Evde Yangın: Evin Kullanılamaz Hale Geldi
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede yayıldı ve ev kullanım dışı kaldı.
Yangın, Seydişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152671. Sokak'ta bulunan M.A.'nın kiracı olarak oturduğu müstakil evde çıktı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel