Seydişehir'de Müstakil Evde Yangın: Evin Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Seydişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152671. Sokak'ta bulunan M.A.'nın kiracı olarak oturduğu müstakil evde çıktı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA