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Motosiklet-otomobil çarpıştı: İki genç hayatını kaybetti

Motosiklet-otomobil çarpıştı: İki genç hayatını kaybetti
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Onurcan Kıllı ile 18 yaşındaki Süleyman Fırat Akuş hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Onurcan Kıllı ile 18 yaşındaki Süleyman Fırat Akuş hayatını kaybetti.

Kaza, Gerişburnu Mahallesi Saklıkent yolu üzeri meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 ARL 548 plakalı motosiklet ile 35 CTF 951 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Onurcan Kıllı (19) ile Süleyman Fırat Akuş (18) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlerin ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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