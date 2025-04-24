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Seydikemer'de Araç Çarpması Sonucu Telef Olan Nadir Karakulak İncelemeye Alındı

Seydikemer'de Araç Çarpması Sonucu Telef Olan Nadir Karakulak İncelemeye Alındı
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Seydikemer ilçesinde bir araç çarpması sonucu telef olan nadir bir tür olan karakulak, doğa koruma ekipleri tarafından incelendi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, doğa koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Seydikemer'de araç çarpması sonucu telef olan nadir türlerden biri olan karakulak, doğa koruma ekiplerince incelemeye alındı.

Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi kavşağı yakınlarında vatandaşlar tarafından telef olmuş olarak bulunan karakulak, doğa koruma yetkililerini harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Fethiye Şefliği personeli, araç çarpması sonucu telef olduğu belirlenen karakulağı bulunduğu yerden alarak Fethiye'ye getirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin tarafından yapılan incelemelerde, karakulağın erkek ve yaklaşık 2 yaşında olduğu tespit edildi. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olan karakulağın, telef olmadan önce sağlıklı ve normal bir gelişim sürecinde olduğu belirlendi. Yetkililer, hayvana ait detaylı ölçümleri kaydederek bilimsel veri olarak değerlendirmek üzere not aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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