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"Başım belada, bana 8 bin lira lazım" diye arkadaşına mesaj atan Şevval Nur, 19 gündür kayıp

3. Sayfa Haberleri

'Başım belada, bana 8 bin lira lazım' diye arkadaşına mesaj atan Şevval Nur, 19 gündür kayıp

İstanbul'da yaşayan 16 yaşındaki Şevval Nur'dan ailesi 19 gündür haber alamazken, anne kızının en son bir arkadaşına "Başım belada bana 8 bin lira lazım" diye mesaj attığını söyledi. Aile genç kızın Adana'ya gelmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Anne ve babası ayrı olan 16 yaşında İstanbul'da yaşayan Şevval Nur Beyter'den, annesi Nursel Sarı (33) bir türlü haber alamıyor. 17 Şubat günü evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç kız sırra kadem bastı.

"BAŞIM BELADA" DİYE MESAJ ATMIŞ

Kızının canından endişen eden anne Sarı, kızının en son bir arkadaşına "Başım belada, bana 8 bin lira lazım" diye mesaj attığını söyledi.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Anne Sarı bu mesaj nedeniyle kızının hayatından endişe ettiğini 19 gündür haber alamadıklarını belirterek, "Kızım Adana'ya gitmiş olabilir. Daha önce de evden ayrılmış Adana'da arkadaşlarının yanında bulmuştuk. Şimdi yine orada olabilir. Ama kaybolduğu günden bu güne haber alamıyoruz. Ne olur kızımı gören haber versin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şevval Nur İstanbul Adana 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Sema KANBUR:

Aile çok önemli.Çocuk daha öncede kaçmış vs .Evet problemli evlatlar olabilir ama aileler başı boş bırakmak ya da bağırıp çağırıp odaya kapatmak yerine psikolojik destek verse evladına sevgi verse arkadaş ortamına dikkat etse böyle olaylar azalır diye düşünüyorum

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