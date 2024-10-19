Sevgilisini yatakta başka bir adamla görünce öfkeden deliye döndü
Çin'de başka bir erkekle yatakta batığı kız arkadaşına sokak ortasında şiddet uygulayan adamın görüntüleri viral oldu.
Çin'in Henan eyaletinde kaydedilen bir görüntüde bir adamın kendisini aldatan kız arkadaşını darp ettiği anlar yer aldı. Kız arkadaşı yatakta başka bir kişiyle yakalayınca öfkeden deliye dönen adam sokak ortasında kavga çıkarttı. Öfkesine hakim olamayan adam sevgilisini defalarca kez itti ve yere düşmesine neden oldu.
KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ
Kısa sürede viral olan görüntü sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları adamı haklı bulurken bazıları da "Ne olursa olsun kaba kuvvet kullanmamalıydı" şeklinde yorumlar yaptı.
Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Sosyal Medya 3-sayfa Hukuk Yaşam Dünya Medya Kavga Henan
Sıcak Gelişme:
Hizbullah, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evini vurdu! İsrail hükümeti, basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi