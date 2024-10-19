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Sevgilisini yatakta başka bir adamla görünce öfkeden deliye döndü

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Çin'de başka bir erkekle yatakta batığı kız arkadaşına sokak ortasında şiddet uygulayan adamın görüntüleri viral oldu.

Çin'in Henan eyaletinde kaydedilen bir görüntüde bir adamın kendisini aldatan kız arkadaşını darp ettiği anlar yer aldı. Kız arkadaşı yatakta başka bir kişiyle yakalayınca öfkeden deliye dönen adam sokak ortasında kavga çıkarttı. Öfkesine hakim olamayan adam sevgilisini defalarca kez itti ve yere düşmesine neden oldu.

KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede viral olan görüntü sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları adamı haklı bulurken bazıları da "Ne olursa olsun kaba kuvvet kullanmamalıydı" şeklinde yorumlar yaptı.

Sevgilisini yatakta başka bir adamla görünce öfkeden deliye döndü
Kaynak: Haberler.com / Şaziye Ceyhan - 3.Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Sosyal Medya 3-sayfa Hukuk Yaşam Dünya Medya Kavga Henan

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Yorumlar (5)

JY:

KENDİ HER HALTI YER AMA KADIN YAPINCA ŞİDDET UYGULAR.

2
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Abuzer Sever:

Ne olursa olsun iyi yapmış...

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Hasan Turk:

Habercilikte zirvesiniz siz olmasaniz ruhumuz duymaz çinde neler oluyor.

4
0
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erkan yüksel:

valla bıda yapmıcam dıyo sankı :))

2
1
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