Sevgilisini yatakta başka bir adamla görünce öfkeden deliye döndü

Çin'in Henan eyaletinde kaydedilen bir görüntüde bir adamın kendisini aldatan kız arkadaşını darp ettiği anlar yer aldı. Kız arkadaşı yatakta başka bir kişiyle yakalayınca öfkeden deliye dönen adam sokak ortasında kavga çıkarttı. Öfkesine hakim olamayan adam sevgilisini defalarca kez itti ve yere düşmesine neden oldu.

KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede viral olan görüntü sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları adamı haklı bulurken bazıları da "Ne olursa olsun kaba kuvvet kullanmamalıydı" şeklinde yorumlar yaptı.