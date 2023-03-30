Sevgili kavgası kanlı bitti! Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta İslice Mahallesi'ne bağlı Adaş Sokak'ta iddialara göre iki sevgili Adem Alagöz ve Z.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

ŞİDDET GÖREN KADIN BIÇAĞA SARILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz'ü bıçaklayarak yaraladı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Z.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.