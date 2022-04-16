Servis aracının çarptığı küçük Sude hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken servis aracının çarptığı iki öğrenciden 7. sınıf öğrencisi Sude Gürevin hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi D-750 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7. sınıf öğrencisi Sude Gürevin ile Ö.D.'ye okuldan çıkıp evlerine gittikleri esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, İsa T. kontrolündeki 06 S 6026 plakalı servis aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan öğrencilerden Sude Gürevin, 24 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sude Gürevin için Kahramankazan Kayı Mahallesi Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Küçük Sude yakınlarının gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa