Sert iniş yapan paraşüt eğitmeni ağır yaralandı Eskişehir'de paraşütle uçaktan atlayış yapan eğitmen astsubay, sert iniş sonucu ağır yaralandı. Eskişehir'de paraşütle uçaktan atlayış yapan eğitmen astsubay, sert iniş sonucu ağır yaralandı. Sivrihisar ilçesinde bulunan Hava Meydan Komutanlığına bağlı tesislerde paraşüt eğitimi veren Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Yılmaz, uçaktan atlayış yaptı. Atlayışı sonucunda yere sert iniş yapan Yılmaz, ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan paraşüt eğitmeni Astsubay Yılmaz, ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafatasında oluşan kırıklardan dolayı ve beyin kanaması riskinden dolayı hayati tehlikesi devam eden Murat Yılmaz, 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Murat Yılmaz Sivrihisar Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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