Haberler

Sermaye piyasasına yönelik yanıltıcı paylaşımlar yapan 6 şahıs hakkında gözaltı talimatı

Güncelleme:
+941 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye piyasa araçlarına yönelik yanıltıcı paylaşımlar yapan 6 şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi.

Sermaye piyasa araçlarına yönelik yanıltıcı paylaşımlar yapan 6 şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yanıltıcı bilgi veren, yorum yapan ve sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı

Soruşturma kapsamında, paylaşımları yapan şüphelilerin kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi. Paylaşımlarla güven ortamını zedelediği değerlendirilen 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ayrıca,11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

Kozinoğlu dosyasında esrarengiz Kurtlar Vadisi detayı
Otomobil yol kenarındaki gençlere çarptı, 1 ölü, 2 yaralı

Yol kenarındaki gençlere çarpıp kaçtı! 1 ölü, 2 yaralı
Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak
İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde
'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

"Vanlı Kara Haydar" için olay suçlama! İddialar doğruysa vay haline