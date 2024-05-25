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Serik'te kamyon kontrolden çıkarak 4 araca çarptı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyon önce yol kenarında park halindeki 2 otomobile, ardından da oto galerideki 2 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyon önce yol kenarında park halindeki 2 otomobile, ardından da oto galerideki 2 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, D400 karayolu Kadıoğlu kavşağı ilerisinde meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 07 UK 850 plakalı kamyon, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı. Daha sonra oto galeri dükkanına yönelen kamyon, galeride bulunan araçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı 4 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun yol kenarında araçlara çarpıp üzerinden geçtiği, galerideki 2 otomobile de çarparak durması yer aldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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