Serik'te balıkçı dükkanı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında balıkçı dükkanı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki kasap dükkanı da zarar gördü.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Merkez Mahallesi Haci Azmi Akman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde Uğur Ş'ye ait balıkçıda yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki kasap dükkanı da kısmen zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı