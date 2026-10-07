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Serengeti'den kalkan safari uçağı zebraya çarpınca Kilimanjaro'ya gövde üzerine indi

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Serengeti'den Zanzibar'a giden 30 kişilik safari uçağı kalkışta zebraya çarptı; iniş takımı arızasıyla Kilimanjaro Uluslararası Havalimanı'na gövde üzerine acil indi. Uçaktaki 26 yolcu ve 4 mürettebat yara almadan kurtulurken zebra telef oldu, soruşturma başlatıldı.

Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan havalanan 30 kişilik safari uçağı, kalkış sırasında bir zebraya çarptıktan sonra iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Kilimanjaro Havalimanı'na gövde üzerine acil iniş yaptı.

Tanzanya'da pazar günü safari uçuşu sırasında büyük korku yaşandı. Serengeti Milli Parkı'ndan Zanzibar'a gitmek üzere havalanan 30 kişilik safari uçağı, kalkış sırasında zebraya çarptı. Kazanın ardından iniş takımlarında arıza meydana gelen uçak, Kilimanjaro Uluslararası Havalimanı'na gövde üzerine acil iniş yaptı. Tanzanya basınında yer alan habere göre; Sindbard Air tarafından işletilen Embraer EMB-120 Brasilia tipi uçakta bulunan 26 yolcu ve 4 mürettebatın tamamı kazadan yara almadan kurtuldu. Zebra ise telef oldu.

Tanzanya uçak kazalarını araştırma birimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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