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Şereflikoçhisar’da uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

Şereflikoçhisar’da uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı
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Ankara Şereflikoçhisar’da uyuşturucu ticareti operasyonunda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Şereflikoçhisar'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Şereflikoçhisar ilçesi Çalören Mahallesi'nde belirlenen çeşitli noktalara uyuşturucu veya uyarıcı madde bırakılmak suretiyle uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi.

Uyuşturucu ticareti sırasında madde temin eden şüpheliler, bölgede 5 gün boyunca farklı tarihlerde gruplar halinde suçüstü yakalandı. Yakalanan 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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