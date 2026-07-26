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Serdivan Hastanesi'nde usulsüz alım: 8 personele disiplin cezası

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Serdivan Devlet Hastanesi'nde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda mevzuata aykırılık tespit edildi. Başhekim Songür ve Müdür Bulduk'un da aralarında olduğu 8 personele disiplin cezası uygulandı.

Sakarya'nın Serdivan Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı müfettişlerince yürütülen idari inceleme sonucunda, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda mevzuata aykırılık tespit edildi. İnceleme raporu doğrultusunda aralarında Başhekim Uzm. Dr. Semih Songür ve İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Bulduk'un da bulunduğu 8 personele disiplin cezası uygulandı.

Serdivan Devlet Hastanesi'nde Kamu İhale Kanunu'na aykırı mal ve hizmet alımı yapıldığı iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından konuyu incelemek amacıyla müfettiş görevlendirildi. Hastanedeki satın alma süreçlerini mercek altına alan müfettişler, yaklaşık 100 bin liralık mal ve hizmet alımında doğrudan temin usulünün uygulanışına ilişkin çeşitli usulsüzlükler ve mevzuata aykırı işlemler tespit etti.

8 personele disiplin cezası

Müfettişler tarafından hazırlanan ve satın alma sürecinde görev alan personelin sorumluluklarının tek tek ele alındığı rapor doğrultusunda idari yaptırımlar uygulandı. Bu kapsamda Serdivan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semih Songür ile İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Bulduk hakkında "maaştan kesme" ve disiplin cezası verilmesine karar verildi. Satın alma ile ihale süreçlerinde görev alan ve evraklarda imzası bulunan 6 hastane personeline ise "uyarı" cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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