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Serdivan'da Otomobil Tıra Saplandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra saplandığı ve otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda otomobilin tıra ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 karayolu Aşağıdereköy Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, Mustafa Alper idaresindeki 34 ENF 660 plakalı Fiat marka otomobil, E.Y. idaresindeki 54 ADP 220 Iveco marka tıra adeta bir ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada Mustafa Alper, hurdaya dönene otomobil içinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Alper'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Alper'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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