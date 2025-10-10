Serdar Öktem cinayetinin failleri adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

6 Ekim Pazartesi akşamı Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada aynı gün SÖ., E.P., M.K., C.Ü., S.A. ile olayı gerçekleştiren zanlıların kaçmasına yardım ettiği tespit edilen C.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. Cinayete ilişkin yürütülen operasyonlarda daha sonra saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle iletişim halinde oldukları belirlenen H.Ö., Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. adlı 7 zanlı da gözaltına alınmıştı. Saldırının perde arkasında iki hasım organize suç ağının hesaplaşmasının olduğu değerlendirilirken, eylem talimatını yurt dışında firari durumdaki çete elebaşlarının Türkiye'deki S.Ö. adlı çete üyesine verdiği, S.Ö.'nün de kanlı pusunun planını yaptığı öğrenilmişti. Cinayette planlama aşamasından infaz anına kadar her adımında rol oynayan kişinin ise ilk gün gözaltına alınan S.Ö. olduğu kaydedilmişti.

Öldürülen avukat Serdar Öktem'in "Max" lakabıyla bilinen ve Şirinler olarak anılan suç örgütü lideri S.Ş.'nin bir süre önce avukatlığını yaptığı, daha sonras "Casperler" adlı grupla da yakın olduğu ileri sürüldü. Serdar Öktem'in iki ayrı çıkar amaçlı suç ağının arasında yaşanan çıkar çatışmasının kurbanı olduğu düşünülüyor.

Zanlılar adliyeye sevk edildi

2'si yaşları 18'in altında olan 13 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Zanlılar, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na edildi. - İSTANBUL