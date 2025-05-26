Şenlikte Yorgun Mermi İle Yaralanan Polis Memuru Hastaneye Sevk Edildi
Sakarya'nın Karapürçek ilçesindeki Gürcü Şenliği'nde görevli polis memuru, yorgun merminin omzuna isabet etmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen memur hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde şenliklerde görevli polis memuru, yorgun merminin omzuna isabet etmesi neticesinde yaralandı.
Karapürçek ilçesinde düzenlenen Gürcü Şenliği'nde görevli olan çevik kuvvet polisi, yorgun merminin omzuna isabet etmesi neticesinde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa