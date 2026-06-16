Hakkari'de motosiklet kazası: 1 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tekeli köyünde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Bedran Avcı'nın kullandığı motosiklet, Tekeli İlk ve Ortaokulu yakınlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bacaklarında kırıklar oluşan Avcı, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı