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Hakkari'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Hakkari'de motosiklet kazası: 1 yaralı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Bedran Avcı yaralandı. Bacaklarında kırıklar oluşan Avcı hastaneye kaldırıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tekeli köyünde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Bedran Avcı'nın kullandığı motosiklet, Tekeli İlk ve Ortaokulu yakınlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bacaklarında kırıklar oluşan Avcı, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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