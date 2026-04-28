Haberler

Şemdinli'de dereye düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Şemdinli'de dereye düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 gün önce köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek dereye düşen 8 yaşındaki Osman Taş'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 gün önce köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek dereye düşen 8 yaşındaki Osman Taş'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Yufkalı köyünde yaşanan olayın ardından, bölgedeki sağanak yağış ve elverişsiz hava şartları nedeniyle dün ara verilen faaliyetlere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Hava şartlarının kısmen düzelmesi üzerine bölgeye sevk edilen profesyonel ekipler, koordineli bir şekilde tarama faaliyetlerini yürütüyor. Taş'ı bulmak için AFAD ekipleri, jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, itfaiye personeli, bölge halkı ve gönüllü köylüler de arama kurtarma operasyonuna destek veriyor.

Ekipler, çocuğun düştüğü noktadan itibaren dere yatağı boyunca tarama yapıyor. Ancak bölgede etkili olan sağanak sonrası suyun bulanıklaşması ve debisinin yükselmesi, su altı ve yüzey arama çalışmalarında güçlük yaşanmasına neden oluyor.

Arama faaliyetlerinin, özellikle dere yatağındaki balçık alanlar, kaya dipleri ve su birikintilerinin bulunduğu noktalarda yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının gün boyu kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

