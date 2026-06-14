Hakkari'de 21 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, 21 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde; Şemdinli ilçesinde M.H.E. ve E.E. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde istihbari bilgi elde edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin içinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, alüminyum folyoya sarılı 21 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı