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Selçuk'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 669 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir kişiye ait iş yeri ve depoda 669 litre etil alkol ile bin 296 alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kişiye ait iş yeri ve depoya polis ekipleri yapılan baskında, 669 litre etil alkol ve bin 296 alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Selçuk ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Selçuk ilçesinde bir şüpheliye ait iş yeri ve depoda kaçak alkol bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan 669 litre etil alkol, bin 296 adet alkol kiti ve 94 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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