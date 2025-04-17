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Selçuk Kozağaçlı'nın Tahliyesi İtiraz Üzerine İptal Edildi

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Selçuk Kozağaçlı, silahlı terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından aldığı toplam 13 yıl hapis cezası gereğince, şartlı tahliye kararının itiraz edilmesi sonucu tekrar cezaevine gönderildi.

Selçuk Kozağaçlı yeniden cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında hapis cezası bulunan Selçuk Kozağaçlı'nın dün şartlı tahliye edilmesi kararına yapılan itiraz kabul edildi. Gözaltına alınan Kozağaçlı, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 12 yıl hapis, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl hapis olmak üzere toplamda 13 yıl hapis cezası bulunan Selçuk Kozağaçlı'nın dün şartlı tahliye edilmesi kararına yapılan itiraz kabul edildi.

İtiraz dilekçesinde, Kozağaçlı'nın cezaevinde barındırıldığı süre içerisinde örgüte destek amaçlı slogan eylemlerinde bulunduğu, eylemlerinden dolayı 6 kez disiplin cezası aldığı, mektuplarının içeriğinde örgüte dair ifadelerin yazılı olduğunun gözlemlendiği, örgüt üyeliğinden ayrıldığına dair somut bir beyanı veya davranışının tespit edilemediği, salıverilmesi sonrası toplumla bütünleşme süreci ve gelecek motivasyonu hakkında olumlu bir kanaat oluşmadığının gözlemlendiği kaydedildi.

İtirazı değerlendiren Bakırköy 2.İnfaz Hakimliği, Kozağaçlı'nın koşullu salıverilmesine uygun bulunmadığını belirterek söz konusu kararın kaldırılmasına ve koşullu salıverme talebinin reddine karar verdi. Kozağaçlı, tekrar cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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