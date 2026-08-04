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Kavak'ta Şelalede Suya Atlarken Kayalıklara Düştü: 1 Ağır Yaralı

Kavak'ta Şelalede Suya Atlarken Kayalıklara Düştü: 1 Ağır Yaralı
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Samsun'un Kavak ilçesindeki Ortaköy Şelalesi'nde serinlemek için suya atlamak isteyen 28 yaşındaki M.G., dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Ortaköy Şelalesi'nde suya atlamak isteyen 28 yaşındaki genç, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla şelalede suya atlamak isteyen M.G. (28), dengesini kaybederek kayalık zemine düştü. Kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan genci gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.G., ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan genç, ileri tetkik ve tedavi için Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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