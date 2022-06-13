Sel nedeniyle Akyurt'ta bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Haberler

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Sel nedeniyle Akyurt'ta bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sel nedeniyle Akyurt'ta bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişi iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişi iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda sel suları etkili oldu. Vatandaşların evlerini su basarken araçlar ise yollarda kaldı. Akyurt'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yetkililerden bilgi aldı. AFAD, UMKE, AKUT, JAK ve itfaiye ekipleri selde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olurken, ilçede kriz masası kuruldu. İlçede oluşturulan kriz masasını İsmail Çataklı koordine ediyor. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da sahada bulunan ekipleri yönlendiriyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de ilçedeki çalışmalara destek oluyor.

Bir kişi yaşamını yitirdi

Meydana gelen sel nedeniyle Muhammet Şahin (21) iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İlçeye elektrik henüz elektrik verilemezken, ekipler trafolardaki çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, ASKİ, UMKE, AKUT, JAK ve itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerleri ile caddeleri, sokakları temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında AFAD, JAK, PAK, İtfaiye, AKUT, ANDA ve Kahramankazan Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 187 personel ve 7 bot görev yaptığını bildirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara AFAD 3. Sayfa Haberler

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