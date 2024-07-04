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Kahvehaneyi sel götürdü ama oyun bitmeden masadan kalkmadılar

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İzmir'de sıcak havalar yerini yağışlı bir güne bıraktı. Yağmur'un etkili olduğu yerlerde sel karşısında uyarılar yapıldı ancak kahvehanede okey oynayanlar bu duruma pek aldırış etmedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sel basan bir kahvehanede okey oynamaya devam edildiği görüldü.

Türkiye sıcak havalar ile geçen günlere ara veriyor. Birçok il ve ilçede sıcaklıkların düşeceği ve yerini yağmura bırakacağı açıklandı. Bu illerin başında da İzmir geliyor. Bugün başlayan yağışlar İzmir'de etkisini giderek arttırıyor. Çeşitli noktalarda yağış etkili olurken bir kahvehanede çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kahvehaneyi sel götürürken kahvehanede oyun oynayan insanların yerlerinden kalkmadığı ve okey oynamaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Fatih Kayalı - 3.Sayfa

Cep Telefonu İzmir 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Murat Celik:

İzmir şaşmamak lazım normal

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Ali :

İzmirliler sevsin seni fırlama

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şahabettin Ayyıldız:

Başka bir şey de olsa farkına varmazlar

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