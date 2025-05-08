Sekiz sene önce mahkemeye başvuran Nurgül Yeşilçay'a sevindiren haber

2014–2017 yılları arasında ekrana gelen ve birçok ülkede büyük ilgi gören "Paramparça" dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay, yurt dışı satış gelirlerinden kendisine vadedilen yüzde 3'lük payın ödenmediğini ileri sürerek yasal yollara başvurdu. Hürriyet'in haberine göre, oyuncunun avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede, her bölüm için net 75 bin TL ücret alan Yeşilçay'a, ayrıca yurt dışı satışlardan da yüzde 3 oranında pay verilmesinin sözleşmeyle garanti altına alındığını ifade etti.

Endemol Medya cephesi, davanın reddini istese de, mahkeme aksi yönde karar verdi. Yapılan yargılama sonucunda, Endemol Medya'nın Nurgül Yeşilçay'a toplamda 2 milyon 282 bin 29 lira 63 kuruş tutarındaki maddi tazminatı, 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verildi.