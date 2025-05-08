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Sekiz sene önce mahkemeye başvuran Nurgül Yeşilçay'a sevindiren haber

Sekiz sene önce mahkemeye başvuran Nurgül Yeşilçay'a sevindiren haber
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Nurgül Yeşilçay, başrolünde yer aldığı "Paramparça" dizisinin yurt dışı satış gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle 2017 yılında yapım şirketi Endemol Medya'ya açtığı alacak davasını kazandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Yeşilçay'ın talebini haklı bularak şirketin 2 milyonun üzerinde tazminat ödemesine hükmetti.

2014–2017 yılları arasında ekrana gelen ve birçok ülkede büyük ilgi gören "Paramparça" dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay, yurt dışı satış gelirlerinden kendisine vadedilen yüzde 3'lük payın ödenmediğini ileri sürerek yasal yollara başvurdu. Hürriyet'in haberine göre, oyuncunun avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede, her bölüm için net 75 bin TL ücret alan Yeşilçay'a, ayrıca yurt dışı satışlardan da yüzde 3 oranında pay verilmesinin sözleşmeyle garanti altına alındığını ifade etti.

Endemol Medya cephesi, davanın reddini istese de, mahkeme aksi yönde karar verdi. Yapılan yargılama sonucunda, Endemol Medya'nın Nurgül Yeşilçay'a toplamda 2 milyon 282 bin 29 lira 63 kuruş tutarındaki maddi tazminatı, 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verildi.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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