Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan Elvan Gıda isimli fabrikada çıkan yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Serdivan ilçesi D-100 yolu Beşköprü mevkii üzerinde faaliyet gösteren şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan Elvan Gıda isimli fabrikanın üretim bölümünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan alevlerden yükselen dumanlar, kısa sürede çevredeki görüş mesafesini düşürdü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, fabrika içerisinde bulunan personel tahliye edildi. Toplam 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin yürüttüğü yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sağlık ekipleri fabrika personeline tedbir amaçlı olay yerinde kontrollerde bulundu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı