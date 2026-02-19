Haberler

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan Elvan Gıda isimli fabrikada çıkan yangının dumanları gökyüzünü kapladı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan Elvan Gıda isimli fabrikada çıkan yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Serdivan ilçesi D-100 yolu Beşköprü mevkii üzerinde faaliyet gösteren şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan Elvan Gıda isimli fabrikanın üretim bölümünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan alevlerden yükselen dumanlar, kısa sürede çevredeki görüş mesafesini düşürdü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, fabrika içerisinde bulunan personel tahliye edildi. Toplam 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin yürüttüğü yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sağlık ekipleri fabrika personeline tedbir amaçlı olay yerinde kontrollerde bulundu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret