Şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı

2 günde 12 şehit vermemizin ardından Türkiye yasa boğuldu. Ancak bazı sosyal medya platformlarında şehitlerimize ve ailelerine, ordumuza yönelik skandal paylaşımlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu şahıslardan birinin Antalya'da yakalandığını duyurdu.

"ASKERİMİZE HAKARET EDEN ŞAHIS YAKALANDI"

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası sosyal medya platformu Twitter (X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."

EKŞİ SÖZLÜK'TE PAYLAŞIMLAR İÇİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dün de Ekşi Sözlük'te ise bazı kullanıcılar şehitlerimizle ilgili skandal paylaşımlar yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.