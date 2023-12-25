Üye Girişi
Haberler

Şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Sosyal medyada 12 şehidimize ve ordumuza hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Operasyondan görüntü yayınlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek." dedi.

2 günde 12 şehit vermemizin ardından Türkiye yasa boğuldu. Ancak bazı sosyal medya platformlarında şehitlerimize ve ailelerine, ordumuza yönelik skandal paylaşımlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu şahıslardan birinin Antalya'da yakalandığını duyurdu.

"ASKERİMİZE HAKARET EDEN ŞAHIS YAKALANDI"

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası sosyal medya platformu Twitter (X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."

Şehitlerimize hakaret eden şahıs böyle yakalandı

EKŞİ SÖZLÜK'TE PAYLAŞIMLAR İÇİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dün de Ekşi Sözlük'te ise bazı kullanıcılar şehitlerimizle ilgili skandal paylaşımlar yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gözde Nur Bayar - 3.Sayfa

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

1000

Yorumlar (4)

ARSLANOĞLU Hakan:

Cezasını çektikten sonra Vatandaşlığı iptal edilip, Türkiye den sınır dışı edilsin

Yanıtla7180
Yüksel Koca:

böylelerini ceza evine atıpta masraf etmeye lüzum yok devlet mal varlığına el koyup vatandaşlığını iptal etsin bakalım birdaha böyle ucuz kahramanlık yapabiliyorlarmı birdaha görelim.

Yanıtla426
Yüksel Koca:

Vatan hainlerinin bizim vergilerimizle ceza evlerinde yaşatılmasına karşıyım iki seçenek olmalı birincisi can alanın canı alınmalı ikinci seçenek ise millet vekillerinden başlanıp kolayca hainleri savunabilen bu tiplerin kademeli olarak a-) devletle hiçbir iş yapamamalı b-)Mal varlıklarına el konulmalı c-)Malvarlıklarına el konulup vatandaşlıktan çıkarılarak sınır dışı edilmeleri.

Yanıtla05
mustafa kılıç:

Seloya selam söyleyen ler nerde?

Yanıtla01
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title