Şehitkamil'deki enkaz çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarıldı 3. Sayfa Haberleri Şehitkamil'deki enkaz çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarıldı Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep Şehitkamil ilçesi, İbrahimli Mahallesi, Ayşe Mehmet Polat Sitesi enkazında süren çalışmalar neticesinde, binanın 4. katında bulunan Tabur ailesinden 3 kişi sağ olarak kurtarıldı. Şehitkamil'deki enkaz çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarıldı GAİZANTEP - Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep Şehitkamil ilçesi, İbrahimli Mahallesi, Ayşe Mehmet Polat Sitesi enkazında süren çalışmalar neticesinde, binanın 4. katında bulunan Tabur ailesinden 3 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Şehitkamil 3. Sayfa Haberler

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