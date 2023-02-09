Şehitkamil'deki enkaz çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarıldı
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Şehitkamil'deki enkaz çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarıldı Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep Şehitkamil ilçesi, İbrahimli Mahallesi, Ayşe Mehmet Polat Sitesi enkazında süren çalışmalar neticesinde, binanın 4. katında bulunan Tabur ailesinden 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Şehitkamil'deki enkaz çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarıldı
GAİZANTEP - Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep Şehitkamil ilçesi, İbrahimli Mahallesi, Ayşe Mehmet Polat Sitesi enkazında süren çalışmalar neticesinde, binanın 4. katında bulunan Tabur ailesinden 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa