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Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütünün roketli saldırısında kayalıklara düşen ve naaşına 27 ay sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mustafa Bazna Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütünün roketli saldırısında kayalıklara düşen ve naaşına 27 ay sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mustafa Bazna Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşen ve naaşına 27 ay sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Düzce'ye getirildi. Cedidiye Camii'ndeki cenaze programına; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Valisi Selçuk Aslan, il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Okunan öz geçmişin ardından şehidin naaşı İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Düzce Şehitliği'ne defnedildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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